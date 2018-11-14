Parkinsona günde 1 elma

Kışın en lezzetli meyvelerinden elma, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Dişleri güçlendiren bu meyve, beyin hücrelerini de destekliyor. Alzheimer ve Parkinson'dan koruyor. Kanserle savaşıyor. Diyabete yakalanma riskini azaltıyor. Kalp dostu elma kolesterolü düşürüyor.
KATARAKTA PORTAKAL
Sağlıklı ve keskin gözlere sahip olmanın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. C vitamini deposu portakal, bağışıklığı güçlendiriyor. Katarakt ve sarı nokta hastalıklarından koruyor. Balık, yumurta, kaju, ceviz ve badem gibi besinler de gözlerde oluşacak iltihabı engelliyor.
DİŞ AĞRISINA SARIMSAK
Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak, kansere savaş açıyor. Pankreas ve kolon kanserinden koruyor. Alzheimer olma riskini azaltıyor. Kan dolaşımını hızlandırıp kalbi besliyor. Kolesterolü ve tansiyonu düşüren sarımsak, kabızlığı önlüyor. Diş ağrılarına da iyi geliyor. Cinsel gücü artırıyor.
KATARAKTA PORTAKAL
Sağlıklı ve keskin gözlere sahip olmanın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. C vitamini deposu portakal, bağışıklığı güçlendiriyor. Katarakt ve sarı nokta hastalıklarından koruyor. Balık, yumurta, kaju, ceviz ve badem gibi besinler de gözlerde oluşacak iltihabı engelliyor.
DİŞ AĞRISINA SARIMSAK
Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak, kansere savaş açıyor. Pankreas ve kolon kanserinden koruyor. Alzheimer olma riskini azaltıyor. Kan dolaşımını hızlandırıp kalbi besliyor. Kolesterolü ve tansiyonu düşüren sarımsak, kabızlığı önlüyor. Diş ağrılarına da iyi geliyor. Cinsel gücü artırıyor.
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