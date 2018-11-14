Araştırmalar, evli çiftler arasında kısırlığın giderek yaygınlaştığını gösteriyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cemil Karakuş, kadınlarda görülen çikolata kistinin doğurganlığı etkilediğini belirtiyor. Ağustos ayında ABD'de yapılan araştırmaya dikkat çeken Dr. Karakuş, kırmızı etin bu hastalığın şiddettini artırdığına ve kısırlığa neden olduğuna vurgu yapıyor. Balık tüketen kadınlarda çikolata kisti daha az görülürken, kırmızı eti pişirip yiyen kadınlarda ise daha sık ve şiddetli vakalara rastlanıyor.
- Yaşam
- 14.11.2018
- Gazete
Kısırlıkta ‘kırmızı’ alarm
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