Ebrar yaşasın

Hüseyin-Neslihan Korkmaz çiftinin 2001'de doğan kızları Kübra, 1.5 yaşında nöbet geçirdi. Hastalığı belirlenemeyen çocuk, 2.5 yaşında hayatını kaybetti. Çiftin daha sonra 2006'da doğan erkek çocukları Fatih de kardeşi gibi teşhis edilemeyen hastalık sonucu aynı yaşta can verdi. Yaşama umutlarını kaybetmeyen çift, 2012'de Ebrar adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak Ebrar da ölen 2 kardeşi gibi 1.5 yaşında nöbet geçirdi.Ailesi ölüm kalım mücadelesi veren Ebrar için yardım istedi. Aile,dedi.