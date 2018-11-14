Bursa'da Hüseyin-Neslihan Korkmaz çiftinin 2001'de doğan kızları Kübra, 1.5 yaşında nöbet geçirdi. Hastalığı belirlenemeyen çocuk, 2.5 yaşında hayatını kaybetti. Çiftin daha sonra 2006'da doğan erkek çocukları Fatih de kardeşi gibi teşhis edilemeyen hastalık sonucu aynı yaşta can verdi. Yaşama umutlarını kaybetmeyen çift, 2012'de Ebrar adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak Ebrar da ölen 2 kardeşi gibi 1.5 yaşında nöbet geçirdi. Konuşamayan, yürüyemeyen ve makineye bağlı yaşayan Ebrar'ın hastalığı teşhis edilemedi. Ailesi ölüm kalım mücadelesi veren Ebrar için yardım istedi. Aile, "Ebrar'a teşhis konulsun. Kardeşleri gibi ölmesin" dedi.
- Yaşam
- 14.11.2018
- Gazete
Ebrar yaşasın
2 kardeşini teşhis edilemeyen bir rahatsızlık sonucu kaybeden Ebrar, aynı hastalığa yakalandı. Aile, kızlarının kurtarılması için yardım çağrısı yaptı.
- BUDO'dan flaş duyuru: İptal edildi
- En güzel ve anlamlı cuma mesajları!
- Baba-kız tutuklandı! Öyle bir şey yapıyorlardı ki...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.