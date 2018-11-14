Aşık ol tansiyonu kov

Hemen herkes 'Aşk baş ağrıtır' dese de ABD Kaliforniya'daki Western Virginia Üniversitesi'nde yapılan araştırma tam tersini söylüyor. Duygusal tepkiler üzerinde yapılan araştırmaya göre aşık olmak, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Aşık olduğunda kalp güçlü atıyor. Tansiyon değerleri normal seviyelere geriliyor. Kaygı hormonunu ortadan kaldıran aşk ağrı kesici etki gösteriyor. Birbirlerinin resmine bakan aşıkların acı duyma hissi yüzde 40 azalıyor. Birbirlerini öpen çiftlere kolesterol de uğramıyor. Aşık olduğun kişiden aldığın bir buse, kötü kolesterolü düşürüyor. Aşık olan kadınlar, enfeksiyon hastalıklarına daha az yakalanıyor. Romatizmaya yakalanma riski azalıyor.

