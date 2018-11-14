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2 günde 10 bin ’liyi çekti

2 günde 10 bin ABD’liyi çekti
Dindar 'lileri 'ye çekecek kampanya büyük ilgi gördü. Tura 'in Perakende İcra Kurulu Üyesi ve ABC Turizm'in Başkanı Ayşin Arca, Batı California ve eyaletlerinde ve Facebook üzerinden "En kutsalı ziyaret etmeniz için sizi davet etmemizi kim engelleyebilir" başlıklı kampanya yaptı, 2 günde 10 bin rezervasyon aldı.


Betül ALAKENT

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