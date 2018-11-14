2 günde 10 bin ABD’liyi çekti

Dindar ABD'lileri Türkiye'ye çekecek kampanya büyük ilgi gördü. Tura Turizm'in Perakende İcra Kurulu Üyesi ve ABC Turizm'in Başkanı Ayşin Arca, Batı California ve New England eyaletlerinde Google ve Facebook üzerinden "En kutsalı ziyaret etmeniz için sizi davet etmemizi kim engelleyebilir" başlıklı kampanya yaptı, 2 günde 10 bin rezervasyon aldı.
Betül ALAKENT
Betül ALAKENT
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