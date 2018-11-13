Kadınlar, menopoz döneminde hem fiziksel hem de hormonal olarak değişikliğe uğruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Karakurt, menopozun rahat atlatılabilmesi için tavsiyelerde bulunuyor. Her gün 1 yumurta yemeyi öneriyor. Tavsiyelerine şöyle devam ediyor: "Az yağlı kırmızı et, hindi, balık, tavuk tercih edin. Çay, kahve ve çikolata tüketimini sınırlandırın. Tuzla vedalaşın."
- Yaşam
- 13.11.2018
- Gazete
Menopozda günde bir yumurta
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