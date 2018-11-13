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Kasım’da Bodrum

Kasım’da Bodrum
TÜRKİYE'nin birçok bölgesi soğuk havanın etkisi altına girerken, Muğla Bodrum'da yazdan kalma günler yaşandı. Hava sıcaklığının 27 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahile aktı. Vatandaşlar, Kasım ayında denize girmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı.

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