TÜRKİYE'nin birçok bölgesi soğuk havanın etkisi altına girerken, Muğla Bodrum'da yazdan kalma günler yaşandı. Hava sıcaklığının 27 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahile aktı. Vatandaşlar, Kasım ayında denize girmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı.
- Yaşam
- 13.11.2018
- Gazete
Kasım’da Bodrum
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