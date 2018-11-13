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Kahraman konuşmalı

Eğer 300 bin TL toplanabilirse, 2 yaşındaki Azra Kahraman hem duyacak hem de konuşacak. Baba Veysel Kahraman, “Azramız’ın konuştuğunu hayal ediyoruz” dedi

Kahraman konuşmalı
Mersin'de bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Veysel (43) ile ev hanımı Saadet Kahraman'ın (36) 2016'da dünyaya gelen kızları Yasemin Azra'nın ismine ve seslere tepki vermemesi üzerine aile kızlarını doktora götürdü. Yaklaşık 1 sene boyunca farklı illerdeki sağlık merkezlerinin kapısını çalan Kahraman Ailesi, geçtiğimiz mart ayında kızlarının işitme kaybı yaşadığını ve 300 bin TL tutarındaki implant tedavisinin uygulanmaması halinde Azra'nın duyma ve konuşma yetisini kaybedeceğini öğrendi. Baba Veysel Kahraman, "Kızımızın konuştuğunu hayal ediyorum ve o umutla yaşıyorum" dedi.

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