Herkesin gözü ‘06 DA 1881’de

Kars'ta esnaflık yapan Derman Alparslan'a ait otomobilin '06 DA 1881' olan plakası dikkat çekti. Ulu önder Atatürk'ün doğum tarihinin yer aldığı plakayı gören vatandaşlar, araca büyük ilgi gösterdi. Hatta bazıları değeri 30 bin lira olan aracın plakasına 50 bin lira vermeyi bile teklif etti. Alparslan, "06 Ankara'nın plaka numarası, DA dünya adamı ve 1881'de Atatürk'ün doğum yılı. Bu plaka 2 yıldır bende. Çok taliplisi var. Atamızın değerine paha biçilemez" dedi.