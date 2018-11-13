Her şey Efe için

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Murat Efe Hazar'ın tedavisi için 80 bin TL gerekli. Efe'nin sağlığına kavuşması ve hayati öneme sahip ilaçları almak için yardım kampanyası başlatıldı. Sosyal medyadan da desteklenen yardım kampanyasına destek çığ gibi büyürken, ailesi de umutlandı. Yardım konusunda dünyadaki tek özel millet olan Türkler'in bu çabasına sosyal medyada övgü yağdı. İşte o mesajlardan bazıları:
Efe için gereken yapılmalı.
Efe'nin yaşaması için değil 80 bin 800 bin lira bile toplarız gerekirse.
Türkiye büyük bir ülkedir. Efe için de gereken yapılacak.
Biz zorlukların üzerinden gelen milletiz. Haydi Efe için buluşma zamanı.
Efe'ye yardımda bulunmak isteyenler, ailenin Ziraat Bankası'na ait TR71 0001 0002 7463 9809 1850 01 IBAN numarasına para yatırabilirler.
Efe için gereken yapılmalı.
Efe'nin yaşaması için değil 80 bin 800 bin lira bile toplarız gerekirse.
Türkiye büyük bir ülkedir. Efe için de gereken yapılacak.
Biz zorlukların üzerinden gelen milletiz. Haydi Efe için buluşma zamanı.
Efe'ye yardımda bulunmak isteyenler, ailenin Ziraat Bankası'na ait TR71 0001 0002 7463 9809 1850 01 IBAN numarasına para yatırabilirler.
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