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Sirkeli form

Sirkeli form
Hollywood yıldızları güzelliklerinin yanı sıra fit ve formda vücutlarıyla da dünyadaki diğer kadınları kıskandırıyor! Bu ünlü isimlerin formda kalma sırları ise herkesin mutfağında bulunan besinlerden geçiyor. 'li 3 çocuk annesi oyuncu ve model Megan Fox, hala ince görünmesinin sırrını elma sirkesine bağlıyor! Güzel oyuncu, sabahları aç karna elma sirkesi ve bal karışımından oluşan bir bardak su içiyor. Bu sayede zayıf ve fit kalabiliyor.

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