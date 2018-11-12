Sevgi’ye iy'ilik'

Konya'da yaşayan Sevgi Aksoy (34), 5 yıl önce evlendi. 2 hamileliğinde düşük yapıp bebeklerini kaybetti. Anne olmak isteyen genç kadın, ağrı ve ağzında çıkan yaralar nedeniyle tam 6 doktor gezdi. Ancak her defasında fıtık denilip eve gönderilen kadın bir türlü iyileşmedi. İlaçlar da ağrılarını ve yaralarını geçirmedi.





Aksoy 5 ay önce de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitti. Genç kadın lösemiye yakalandığını öğrendi. Doktorlar Aksoy'un yaşamasının ilik nakline bağlı olduğunu söyledi. 5 aydır tedavi gören Aksoy için Türkiye'de ve Dünya Kemik İliği Bankası'nda uygun ilik bulunamadı. Bir an önce ilik nakli olmak zorunda olan Aksoy, en büyük hayalinin lösemiyi yenip anne olmak olduğunu söyledi