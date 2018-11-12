Düşük kalorili liften ve besin ögelerinden zengin yaban mersini meyvesi, sayısız faydası ile göz dolduruyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, antioksidan deposu bu meyvenin faydalarına değiniyor. Hastalık oluşumunu engelleyen yaban mersini, yaşlanmayı yavaşlatıyor. Bağışıklığı güçlendirici etkisiyle soğuk algınlığı, suçiçeği gibi bakteriyel bulaşıcı hastalıklardan koruyor. Yine yapılan araştırmalara göre haftada 1 çay bardağı yaban mersini tüketmek tansiyon hastalığına yakalanma riskini yüzde 10 oranında düşürüyor.
- Yaşam
- 12.11.2018
- Gazete
Hipertansiyona yaban mersini
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