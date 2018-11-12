Evlada son bakış

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik beldesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen mühimmat patlamasında 7 asker şehadete erdi. Dün kimlikleri tespit edilen Mehmetçikler'den 3'ü, memleketlerinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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Şehit Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (26) için memleketi Konya'da yapılan törene 5 bin kişi katıldı. Daş'ın nişanlısı Ayşe Kızıl'ın feryatları yürekleri dağladı. Şehit Topçu Er Menduh Çelik (21) memleketi Şanlıurfa'da, Şehit Topçu Er İbrahim Özkur (21) ise memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Dün de Şırnak Küpeli Dağı bölgesinde operasyon düzenledi. Bu sırada PKK'lı hainlerin yola önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker yaralandı, 2 asker ise şehadete erdi.
Şehit İbrahim Özkur, evli ve bir çocuk babasıydı.
ACI HABER...
Şehit Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (26) için memleketi Konya'da yapılan törene 5 bin kişi katıldı. Daş'ın nişanlısı Ayşe Kızıl'ın feryatları yürekleri dağladı. Şehit Topçu Er Menduh Çelik (21) memleketi Şanlıurfa'da, Şehit Topçu Er İbrahim Özkur (21) ise memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Dün de Şırnak Küpeli Dağı bölgesinde operasyon düzenledi. Bu sırada PKK'lı hainlerin yola önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker yaralandı, 2 asker ise şehadete erdi.
Şehit İbrahim Özkur, evli ve bir çocuk babasıydı.
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