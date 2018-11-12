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Boşanma katliamı!

Boşanma katliamı!
Kahramanmaraş'ta, Ramazan Akpınar (27), eşi Sibel Akpınar'a (24), sürekli şiddet uyguluyordu. Kadın boşanma davası açtı. Koca, tehditlere başladı. Sibel, şikayetçi oldu. Ramazan'a uzaklaştırma cezası verildi.



Akpınar, dün pompalı tüfeğini de alarak, eşinin evini bastı. Kayınpederi Ali Çiftçi, kayınvalidesi Pakize Çiftçi (56) ile eşi Sibel Akpınar'a (24) kurşun yağdırdı. 3 kişi de hayatını kaybetti. Katil zanlısının, "Babasının evine gitti. Çocuklarımı bana göstermiyordu" dediği öğrenildi.



Sırrıberk ARSLAN

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