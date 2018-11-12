Burhaniye ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki1 yıl içindedüştü. Akagündüz, 1 yılda 122 kilo verdi. Kilolu olduğu dönemde yüksek olan tansiyonunun artık normale döndüğünü ifade eden Akagündüz, şöyle konuştu: "Zaten hep iri bir çocuktum. Yaşım 22 olunca gerçekle yüzleştim, kilo verme kararı aldım. Kilo verince yaşam kalitem arttı. Her yere çıkabiliyorum. Özgüvenim geldi. Önceden insanlar hep bana bakıyordu. Sıkı diyet, spor yaptım. Parklarda, belediye spor merkezlerinde çalışarak kilo verdim."2017'de 212 kilo2018'de 90 kilo