Bugünkü
Takvim

1 yılda 122 kilo verdi

Yüksek tansiyon sorunu yaşayan genç, diyete başladı, 122 kilo vererek sağlığına kavuştu

1 yılda 122 kilo verdi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Atakan Akagündüz, 1 yıl içinde 212 kilodan 90 kiloya düştü. Akagündüz, 1 yılda 122 kilo verdi. Kilolu olduğu dönemde yüksek olan tansiyonunun artık normale döndüğünü ifade eden Akagündüz, şöyle konuştu: "Zaten hep iri bir çocuktum. Yaşım 22 olunca gerçekle yüzleştim, kilo verme kararı aldım. Kilo verince yaşam kalitem arttı. Her yere çıkabiliyorum. Özgüvenim geldi. Önceden insanlar hep bana bakıyordu. Sıkı diyet, spor yaptım. Parklarda, belediye spor merkezlerinde çalışarak kilo verdim."




2017'de 212 kilo



2018'de 90 kilo

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri1 yılda 122 kilo verdi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar