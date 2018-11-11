S'avcı' göreve!

Kent merkezinde susturuculu, dürbünlü kuş avı, 'bu kadarına da pes' dedirtti. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Şehir magandası, otomobiliyle parka gitti. Keskin nişancı tüfeğine susturucu taktı. Bir süre etrafı kontrol edip aracın kaputuna uzanıp kuşlara ateş etmeye başladı. Parkta yürüyüş yapan ve spor yapanların hayatını hiçe sayarak defalarca silahını ateşleyen adam, vurduğu kuşların kafasını koparıp aracına koydu. Daha sonra bölgeden uzaklaştı. Av safarisi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görgü tanığı, "Şehir merkezinde insanların spor yaptığı, çocuklarıyla oynadığı bir parkta dehşet yaşadık" dedi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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