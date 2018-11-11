Bugünkü
Takvim

S'avcı' göreve!

’da şehir magandası, tüfeğiyle kuş avladı. O anlar kameraya yansıdı.

Savcı göreve!
Kent merkezinde susturuculu, dürbünlü kuş avı, 'bu kadarına da pes' dedirtti. Olay dün 'da meydana geldi. Şehir magandası, otomobiliyle parka gitti. Keskin nişancı tüfeğine susturucu taktı. Bir süre etrafı kontrol edip aracın kaputuna uzanıp kuşlara ateş etmeye başladı. Parkta yürüyüş yapan ve spor yapanların hayatını hiçe sayarak defalarca silahını ateşleyen adam, vurduğu kuşların kafasını koparıp aracına koydu. Daha sonra bölgeden uzaklaştı. Av safarisi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görgü tanığı, "Şehir merkezinde insanların spor yaptığı, çocuklarıyla oynadığı bir parkta dehşet yaşadık" dedi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriS'avcı' göreve!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar