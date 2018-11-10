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  • 10.11.2018
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 02:08
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Salam-sucuk riskini arttıyor

Salam-sucuk alzheimer riskini arttıyor
Bazı gıdalar, beyin sağlığımızı bozabiliyor. Uzmanlar, beyni öldüren besinleri açıklıyor:

ŞEKER: Fazla tüketimi hafızayı zayıflatır.
FAST-FOOD: Öğrenme bozukluğuna yol açar.
KIZARMIŞ YİYECEKLER: Zekayı geriletir.
İŞLENMİŞ PROTEİNLER: Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş proteinler, Alzheimer riskini arttırır.
YAPAY TATLANDIRICILAR: Beyin hasarına ve zihinsel bozukluklara yol açar.
SİGARA: Beynimize kan gitmesini engeller.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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