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  • 10.11.2018
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 02:08
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ve brokoli diyabete karşı "ilaç etkisi" yapıyor

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, hayatı tehdit ediyor. Doğru beslenme riski azaltıyor. , avokado, brokoli ve tatlı patates ilaç etkisi yapıyor.



Vücuttaki kan şekerinin çok yüksek olması durumunda ortaya çıkan diyabet (şeker), hızla yayılıyor.
Her 10 kişiden biri bu hastalıkla mücadele ediyor. Diyabet, kalp, böbrek sorunları, körlük, felç ve cinsel sorunlara yol açabiliyor.
Doğru beslenme ve egzersiz, hastalığa adeta kalkan oluyor.
Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, diyabet riskini azaltan besinleri şöyle açıklıyor:
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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