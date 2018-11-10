kan şekerinin çok yüksek olması durumunda ortaya çıkan, hızla yayılıyor.Her 10 kişiden biri bu hastalıkla mücadele ediyor. Diyabet, kalp, böbrek sorunları, körlük, felç ve cinsel sorunlara yol açabiliyor.Doğru beslenme ve egzersiz, hastalığa adeta kalkan oluyor., diyabet riskiniazaltan besinleri şöyle açıklıyor: