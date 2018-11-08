Sağlık 'saç'an besinler

GENETİK faktörler, yaş, stres ve yanlış beslenme alışkanlıkları saç dökülmesinde aktif rol oynuyor. Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Metin Oğuz, saç dökülmesiyle ilgili ezber bozan bilgilerini TAKVİM okuyucuları ile paylaşıyor. Saç için günümüzde uygulanan tedavilerin yanında beslenme alışkanlıklarına da değiniyor. Saçın asıl yapısının proteinden oluştuğunu dile getiren Dr. Oğuz, her ne kadar canlı olmasa da saçların büyümek için kükürtlü ve proteinli besinlere ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Gür, güçlü ve parlak saçlara sahip olmak için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:

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