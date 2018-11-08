  • Yaşam
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 01:45
  • Gazete

Liseli gence arkadaş ınfazı!

(15), 3 gün önce kavga ettiği okul arkadaşı M.K. tarafından öldürüldü. zanlısı yakalandı...

Liseli gence arkadaş ınfazı!
Bahçelievler'de lise öğrencisi Mertcan Karagöz (15), dün arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürüyordu. Bu sırada okul arkadaşı M.K. (15), 3 gün önce kavga ettiği Karagöz'e pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Sırtından ve ensesinden yaralanan öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan M.K, gözaltına alındı. zanlısı, Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriLiseli gence arkadaş ınfazı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar