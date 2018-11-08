Liseli gence arkadaş ınfazı!

Bahçelievler'de lise öğrencisi Mertcan Karagöz (15), dün arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürüyordu. Bu sırada okul arkadaşı M.K. (15), 3 gün önce kavga ettiği Karagöz'e pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Sırtından ve ensesinden yaralanan öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan M.K, gözaltına alındı. Katil zanlısı, Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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