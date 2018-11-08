Ahududu anne yapar

BİLİMSEL araştırmalar, günümüzde her 7 kadından birinin hamile kalmakta güçlük çektiğini gösteriyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre doğru beslenme, kadınlarda hamilelik şansını yüzde 70 oranında artırıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.
Semavi Ulusoy, hamile kalmayı kolaylaştıracak besinleri sıralıyor:
Brokoli: İçerdiği C vitamini ile kadınlarda yumurtlama şansını artırıyor.
Brüksel lahanası:
Döllenmiş olan yumurtanın, rahme yerleşmesine yardımcı oluyor.
Lahana: Miyom oluşumunu engelliyor.
Nar: Döllenmiş yumurtanın, yerleşmesi için hazırlanmasına yardımcı oluyor.
Dut, ahududu, yaban mersini: Yumurta kalitesini artırıyor.
Zerdeçal:
Yumurta kalitesini yükseltiyor.
Semavi Ulusoy, hamile kalmayı kolaylaştıracak besinleri sıralıyor:
Brokoli: İçerdiği C vitamini ile kadınlarda yumurtlama şansını artırıyor.
Brüksel lahanası:
Döllenmiş olan yumurtanın, rahme yerleşmesine yardımcı oluyor.
Lahana: Miyom oluşumunu engelliyor.
Nar: Döllenmiş yumurtanın, yerleşmesi için hazırlanmasına yardımcı oluyor.
Dut, ahududu, yaban mersini: Yumurta kalitesini artırıyor.
Zerdeçal:
Yumurta kalitesini yükseltiyor.
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