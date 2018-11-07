  • Yaşam
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 23:22
  • Gazete

Yüzsüz

Yüzsüz
Üniversite öğrencisi Şule Çet (23), Mayıs ayında 'da lüks bir plazanın 20. katından düşüp hayatını kaybetti. Olay anında aynı dairede bulunan Çet'in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand, baş şüpheliydi. Otopsi raporunda genç kızın tırnaklarında Berk Akand'a ait örnekleri tespit edildi. Bunun üzerine Aksu ve Akand tutuklanıp cezaevine gönderildi. Akand, DNA örnekleriyle ilgili "Olay günü ile tokalaşmıştık. DNA bu şekilde Şule Çet'in eline geçmiş olabilir. Ben olay anında odada yoktum" dedi. Bu savunma karşısında herkes şok geçirdi.
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