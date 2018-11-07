Üniversite öğrencisi Şule Çet (23), Mayıs ayında Ankara'da lüks bir plazanın 20. katından düşüp hayatını kaybetti. Olay anında aynı dairede bulunan Çet'in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand, baş şüpheliydi. Otopsi raporunda genç kızın tırnaklarında Berk Akand'a ait DNA örnekleri tespit edildi. Bunun üzerine Aksu ve Akand tutuklanıp cezaevine gönderildi. Akand, DNA örnekleriyle ilgili "Olay günü Şule Çet ile tokalaşmıştık. DNA bu şekilde Şule Çet'in eline geçmiş olabilir. Ben olay anında odada yoktum" dedi. Bu savunma karşısında herkes şok geçirdi.
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