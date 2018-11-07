Yıldızı parladı

Ankara'da doğuştan böbrek yetmezliği bulunan Çağan Yıldız (3), diyalize girdi. Sindirim sorunu yaşadığı için çok sevdiği meyve olan muzu yiyemedi. Minik Çağan'ın hastanede geçen zorlu süreci, 27 Ekim'de yapılan böbrek nakliyle sona erdi. Sağlığına kavuşan küçük çocuk, 1 yıldır tüketmesi yasak olan muzu afiyetle yedi.
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