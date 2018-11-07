Kızına doyamadı

Yeni baba olan genç adam trafik kazasında hayatını kaybetti. Yürekleri yakan olay dün Aydın'da meydana geldi. Recai Şimşek (69) ile Erdi Gürbüz (29) Çine'den Aydın Efeler'deki salı pazarında tezgah açmak üzere yola çıktı. Şimşek'in kullandığı araç, Efeler ilçe girişinde yoldan çıkarak taklalar attı. Tarlaya uçan otomobilde bulunan Erdi Gürbüz, kaza yerinde hayata gözlerini kapadı. Talihsiz genç adamın üç ay önce baba olduğu ortaya çıktı. Ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
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