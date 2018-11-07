  • Yaşam
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 23:25
  • Gazete

Kızına doyamadı

’da iki pazarcının içinde bulunduğu araç yoldan çıktı. Ağır yaralanan Erdi Gürbüz kurtarılamadı. Genç adamın 3 ay önce baba olduğu ortaya çıktı

Kızına doyamadı
Yeni baba olan genç adam trafik sında hayatını kaybetti. Yürekleri yakan olay dün Aydın'da meydana geldi. Recai Şimşek (69) ile Erdi Gürbüz (29) Çine'den Efeler'deki salı pazarında tezgah açmak üzere yola çıktı. Şimşek'in kullandığı araç, Efeler ilçe girişinde yoldan çıkarak taklalar attı. Tarlaya uçan otomobilde bulunan Erdi Gürbüz, kaza yerinde hayata gözlerini kapadı. Talihsiz genç adamın üç ay önce baba olduğu ortaya çıktı. Ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
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