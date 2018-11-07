Çok duygusal

Bulgaristan'da yaşayan İliya Zhekov (26), geçen yıl beyin tümörü ameliyatı için Türkiye'ye geldi. Operasyonun ardından komaya girdi, bir süre sonra da beyin ölümü gerçekleşti. Talihsiz gencin ailesi, oğullarının organlarını bağışlamaya karar verdi. Zhekov'un kalbi, 7 aydır yoğun bakımda olan Hakan Ok'a (27) hayat verdi. 1 yıldır evlat acısı yaşayan anne Plamena Zhekova geçtiğimiz gün Türkiye'ye geldi. Oğlunun kalbini taşıyan Hasan Ok'u karşısında görünce uzun uzun iç çekti... Ardından stetoskopla oğlunun kalbini dinledi. O anda boğazlar düğümlendi. 1 yıldır bu anı hayal ettiğini belirten anne, "Bağışın ilk gününden beri alıcıyı çok merak ediyordum. Oğlumuzdan çok iyi şeyler aldığını düşünüyoruz çünkü oğlumuzun çok iyi bir kalbi vardı. O çok iyi bir insandı. Organ bağışı için dini ya da kültürel açıdan hiçbir engel yok. Organ bağışı teşvik edilmeli" dedi.
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