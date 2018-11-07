  • Yaşam
  • 07.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 23:37
  • Gazete

Aşkın kokusu çıktı!

Aşkın kokusu çıktı!
Her derde deva olan sarımsak, cinsel sorun çekenlerin de imdadına yetişiyor.
Kötü kokusuyla birçok kişinin mesafeli yaklaştığı , içindeki 'allicin' denilen madde ile kan akışını hızlandırıyor. Sprem sayısını artırıyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Şekere karşı en iyi doğal ilaçtır.
Kansere karşı en şifalı bitkidir.
Kanın pıhtılaşmasını önler.
Gribi ve nezleyi önler.
Tansiyonu düşürür.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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