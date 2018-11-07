Aşkın kokusu çıktı!

Her derde deva olan sarımsak, cinsel sorun çekenlerin de imdadına yetişiyor.
Kötü kokusuyla birçok kişinin mesafeli yaklaştığı sarımsak, içindeki 'allicin' denilen madde ile kan akışını hızlandırıyor. Sprem sayısını artırıyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Şekere karşı en iyi doğal ilaçtır.
Kansere karşı en şifalı bitkidir.
Kanın pıhtılaşmasını önler.
Gribi ve nezleyi önler.
Tansiyonu düşürür.
Kötü kokusuyla birçok kişinin mesafeli yaklaştığı sarımsak, içindeki 'allicin' denilen madde ile kan akışını hızlandırıyor. Sprem sayısını artırıyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Şekere karşı en iyi doğal ilaçtır.
Kansere karşı en şifalı bitkidir.
Kanın pıhtılaşmasını önler.
Gribi ve nezleyi önler.
Tansiyonu düşürür.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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