Adaçayı zamanı durdurur

Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara etkisiyle bilinen adaçayı, yaşlanmayı da yavaşlatıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, nemsiz bir cildin daha çabuk kırıştığına dikkat çekiyor. Su içilmesi gerektiğini belirten Dr. Ertek, "Adaçayı cilt sağlığı ve güzelliğinde etkin bir role sahiptir. Cildi enfeksiyonlara karşı korur. Menopoz döneminde cildin yaşlanmasını yavaşlatır. Ayrıca ezilmiş muzu krema ile karıştırın ve yüzünüze bu karışımı sürün. 30 dakika bekletin. Bu maske yüzünüzü nemlendirecek, besleyecek ve yumuşatacaktır" diyor.
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