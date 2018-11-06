  • Yaşam
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 01:11
  • Gazete

Eşsiz kötülük

Sezgin Selek, 2 kez e yakalanan eşini bir başına bıraktı. Karısına kredi çektirip, ya tek kuruş ödeme yapmadı. Oturdukları evi de gizlice sattı. Hayat arkadaşını sokağa attı

Eşsiz kötülük
İstanbul Bakırköy'de yaşayan Sibel Dınlamaz (46), 15 yıl önce Sezgin Selek ile evlendi. 2002'de meme ine yakalandığını öğrendi. Eşi ise hasta eşini terk etti. Genç kadın, tüm zorluklara rağmen kanseri yendi. Dınlamaz'ın iyileştiğini öğrenen Selek ise eşini tekrar birlikte yaşamaya ikna etti. Bu sırada Selek'in işleri kötü gitti. Dınlamaz ise dan yüklü miktarda kredi çekip eşine verdi.

Bu sayede Selek'in işleri düzeldi. 2008'de Dınlamaz'ın hastalığı nüksetti. Selek ise yine hasta eşini terk etti. Vicdansız koca, ayrıca eşinin çektiği krediyi ödemedi. Dınlamaz, bankalardan gelen icra takibiyle şoka girdi. Vefasız koca, yetmezmiş gibi eşinin yaşadığı evi de gizlice satarak eşini sokağa mahkum etti. Eşinin aile yükümlülüğünü yerine getirmediğini, kendisini hakaret ve tehditlerle zor durumda bıraktığını belirten genç kadın, savcılığa gitti. Dınlamaz'ın şikayeti üzerine Selek hakkında soruşturma başlatıldı.


ATAKAN IRMAK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriEşsiz kötülük
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar