Eşsiz kötülük

İstanbul Bakırköy'de yaşayan Sibel Dınlamaz (46), 15 yıl önce Sezgin Selek ile evlendi. 2002'de meme kanserine yakalandığını öğrendi. Eşi ise hasta eşini terk etti. Genç kadın, tüm zorluklara rağmen kanseri yendi. Dınlamaz'ın iyileştiğini öğrenen Selek ise eşini tekrar birlikte yaşamaya ikna etti. Bu sırada Selek'in işleri kötü gitti. Dınlamaz ise bankadan yüklü miktarda kredi çekip eşine verdi.
Bu sayede Selek'in işleri düzeldi. 2008'de Dınlamaz'ın hastalığı nüksetti. Selek ise yine hasta eşini terk etti. Vicdansız koca, ayrıca eşinin çektiği krediyi ödemedi. Dınlamaz, bankalardan gelen icra takibiyle şoka girdi. Vefasız koca, yetmezmiş gibi eşinin yaşadığı evi de gizlice satarak eşini sokağa mahkum etti. Eşinin aile yükümlülüğünü yerine getirmediğini, kendisini hakaret ve tehditlerle zor durumda bıraktığını belirten genç kadın, savcılığa gitti. Dınlamaz'ın şikayeti üzerine Selek hakkında soruşturma başlatıldı.
ATAKAN IRMAK
Bu sayede Selek'in işleri düzeldi. 2008'de Dınlamaz'ın hastalığı nüksetti. Selek ise yine hasta eşini terk etti. Vicdansız koca, ayrıca eşinin çektiği krediyi ödemedi. Dınlamaz, bankalardan gelen icra takibiyle şoka girdi. Vefasız koca, yetmezmiş gibi eşinin yaşadığı evi de gizlice satarak eşini sokağa mahkum etti. Eşinin aile yükümlülüğünü yerine getirmediğini, kendisini hakaret ve tehditlerle zor durumda bıraktığını belirten genç kadın, savcılığa gitti. Dınlamaz'ın şikayeti üzerine Selek hakkında soruşturma başlatıldı.
ATAKAN IRMAK
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