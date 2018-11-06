  • Yaşam
  • 06.11.2018 12:15
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 12:24

aktüel ürünler! 6 Ekim BİM'de bu hafta aktüel listesinde indirimli ürünler neler?

6 Kasım aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi belli oldu. BİM'in bu hafta satışa sunduuğu indirimli ürünler listesinde kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. Ağız bakım ürünlerinin yoğun olduğu 6 Kasım aktüel listesinde cilt maskesi de yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünleri indirimli satılıyor? İşte 6 Kasım fiyat listesi...

BİM aktüel ürünler! 6 Ekim BİMde bu hafta aktüel listesinde indirimli ürünler neler?

BİM 6 Kasım aktüel ürünler satışa sunulmaya başladı. Sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM'de kişisel bakım ürünlerinden ağız bakım ürünlerin birçok ürün bulunuyor. Türkiye genelinde marketleri bulunan BİM'in yayınladığı listede, sağlıklı dişlere kavuşmanız için ağız bakım ürünlerine ağırlık verildi. Ağız ve diş bakımı konusunda hassas olanları yakından ilgilendiren ürünleri derledik. İşte BİM 6 Kasım aktüel ürünler listesi..

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER (6 KASIM 2018)

BİM 6 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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