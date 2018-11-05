Muğla'da 3. Uluslararası Dalyan Caretta Run Yarı Maratonu yapıldı. 40'ı yabancı bin 250 sporcunun katıldığı maratonda renkli görüntüler ortaya çıktı. Otlarkan koşan sporcuları gören bir keçi de maratona katıldı. Sportmen keçi, daha sonra parkurdan ayrıldı. Keçinin görüntüleri ise sosyal medyayı salladı. Yarış kometisi, Dalyan'da yaşayan keçinin sahibi Mehmet Çardak'a ulaştı. Sosyal medyada ilgi gören keçiye, tüm katılımcılara takılan bronz madalya takıldı. Interval Events Yarış Direktörü İbrahim Bitiş, keçinin parkurda yarışmacılarla yaklaşık 5 kilometre koştuğunu öğrendiklerini anlattı. Bitiş, "Sosyal medyada keçinin videolarını gördük. Yarışın ismi Caretta Run ama bu sene bize bir keçi de eşlik etmiş oldu. Seneye de yarışımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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