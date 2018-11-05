Sınava geç kaldı kapıda bayıldı

Kamu kurumlarında işe girmek isteyen ön lisans mezunu adaylar, dün KPSS heyecanı yaşadı. 2018-KPSS ön lisans oturumu dün saat 10.15'te yapıldı. '15 dakika' kuralından dolayı saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binasına alınmadı. Kayseri'de sınavı saniyelerle kaçıran Büşra adlı bir aday, kapıdaki görevlilere uzun süre yalvardı. Büşra tüm ısrarlara rağmen salona alınmayınca bayıldı. Genç kız, hastaneye kaldırıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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