Ölüme uçtu

5 katlı binanın 4'üncü katında ikamet eden Didem Kiriş (42) evinin balkonundanKiriş'in balkondan inmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kiriş, bu esnada dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kiriş'in bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.