İtfaiyede defile düzenleyen daire başkanı görevden alındı

İtfaiyede düzenlenen defile, daire başkanını görevden etti. Olay Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Defile, dün İtfaiye Daire Başkanlığı binasında düzenlendi. Araçların önüne turkuaz halı serildi, ardından da mankenler sırasıyla halıda yürümeye başladı. Stilistlik yapan eski bir itfaiye personelinin organize ettiği öğrenilen defilede mankenler halıda yürürken, itfaiye personelleri de bu anları cep telefonuyla kaydetti. Ayrıca mankenler, poz verip hatıra fotoğrafı da çektirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki gördü. Bunun üzerine daire başkanı Cahit Küçükönder görevden alındı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Defile görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar tepki mesajları attı.
Cahit Küçükönder
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Defile görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar tepki mesajları attı.
Cahit Küçükönder
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