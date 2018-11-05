Define avcıları piramit peşinde

Batman'a bağlı Güvercin Köyü, piramit ve sanduka mezar iddialarıyla gündeme geldi. Define avcıları ise harekete geçti. Köyde kazılmadık alan kalmadığı bildirildi. Köye arkeoloji ekibi gönderildi. Köydeki mezarların Pers dönemine ait olduğu, sivri uçlu dağların piramit olup olmadığına ilişkin çalışmaların ise devam ettiği bildirildi. Köylerinde 10 tane piramit olduğunu iddia eden köylüler, arkeolojik kazılarla tarihin gün yüzüne çıkarılmasını istedi.
NECDET ÇAKIR
NECDET ÇAKIR
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