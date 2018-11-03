Elmada aşk var

En lezzetli meyvelerin başında gelen elma, şifa saçıyor.
Vitamin ve mineral deposu bu meyve, cinsel hayatta mutluluğun kapılarını aralıyor. Kan dolaşımını hızlandıran elma, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini de yükselten ve "Mucize" diye tanımlanan meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kabızlığı önler.
Cildi güzelleştirir.
Kanserle savaşır.
Kolesterolü dengeler.
Kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu düşürür.
Demir eksikliğini giderir.
Cinsel isteği ve gücü arttırır.
Ağız kokusunu giderir.
Vitamin ve mineral deposu bu meyve, cinsel hayatta mutluluğun kapılarını aralıyor. Kan dolaşımını hızlandıran elma, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini de yükselten ve "Mucize" diye tanımlanan meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kabızlığı önler.
Cildi güzelleştirir.
Kanserle savaşır.
Kolesterolü dengeler.
Kalp ve damar sağlığını korur. Tansiyonu düşürür.
Demir eksikliğini giderir.
Cinsel isteği ve gücü arttırır.
Ağız kokusunu giderir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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