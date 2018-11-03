Ayvayla yaşlanma

Kış aylarının vitamin deposu meyvelerinden ayva, kanserden koruyor. Lifli yapısı ile bağırsak enfeksiyonlarını ve kabızlığı önlüyor. Kalp hastalıklarına da şifa oluyor. Kalp krizi geçirme riskini azaltan ayva, felç riskini de yarı oranda düşürüyor. Adeta gençlik iksiri olan ayva, yaşlanmayı yavaşlatıyor. Tansiyonu dengeliyor. Pankreası güçlendiriyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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