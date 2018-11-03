  • Yaşam
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 23:50
  • Gazete

yla yaşlanma

Ayvayla yaşlanma
Kış aylarının vitamin deposu meyvelerinden ayva, kanserden koruyor. Lifli yapısı ile bağırsak enfeksiyonlarını ve kabızlığı önlüyor. hastalıklarına da şifa oluyor. Kalp krizi geçirme riskini azaltan , felç riskini de yarı oranda düşürüyor. Adeta gençlik iksiri olan ayva, yaşlanmayı yavaşlatıyor. Tansiyonu dengeliyor. Pankreası güçlendiriyor.
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