  • Yaşam
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 00:16
  • Gazete

Sürpriz

Sürpriz yumurta
Kahvaltıların vazgeçilmezi olan , aşkın ömrünü uzatıyor. Yumurta, içeriğindeki vitamin, mineral ve proteinlerle cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselten yumurta, üreme sağlığını koruyor. Bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanlar, yumurtanın faydalarını şöyle sıralıyor:
Kemik erimesini engeller.
korur.
Alzheimer riskini azaltır.
Tansiyonu dengeler.
Kalp krizini önler.
Göz sağlığına iyi gelir.
Cinsel gücü arttırır.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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