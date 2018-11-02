Sürpriz yumurta

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta, aşkın ömrünü uzatıyor. Yumurta, içeriğindeki vitamin, mineral ve proteinlerle cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselten yumurta, üreme sağlığını koruyor. Bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanlar, yumurtanın faydalarını şöyle sıralıyor:
Kemik erimesini engeller.
Kanserden korur.
Alzheimer riskini azaltır.
Tansiyonu dengeler.
Kalp krizini önler.
Göz sağlığına iyi gelir.
Cinsel gücü arttırır.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Kemik erimesini engeller.
Kanserden korur.
Alzheimer riskini azaltır.
Tansiyonu dengeler.
Kalp krizini önler.
Göz sağlığına iyi gelir.
Cinsel gücü arttırır.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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