Korku filmi

Maltepe'de el yapımı maskeyle yüzünü, kapüşon ile de başını kapatan silahlı gaspçı, dün bir markete girdi. Çalışanları etkisiz hale getirdi. 6 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Emniyet güçleri, gaspçının kimliğini tespit etti. Cinsel saldırı suçu dahilkaydı olan.(29) kısa süredee yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.