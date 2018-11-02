Korku filmi

İstanbul Maltepe'de el yapımı maskeyle yüzünü, kapüşon ile de başını kapatan silahlı gaspçı, dün bir markete girdi. Çalışanları etkisiz hale getirdi. 6 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Emniyet güçleri, gaspçının kimliğini tespit etti. Cinsel saldırı suçu dahil 24 adet emniyette kaydı olan Uğur A.(29) kısa süredee yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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