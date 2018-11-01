Türkiye bu olayı konuşuyor! Şarkıcı Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle, hukuki yollara başvuruması olay oldu. Olay sonrası şarkıcı Sıla ilk kez, kişisel Instagram hesabından açıklama yaptı.