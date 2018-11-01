  • Yaşam
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 00:45
  • Gazete

Mutluluğa maydanoz!

Ödem atıcı özelliği ile bilinen maydanoz, aşkta mutluluğu arayanların yardımına koşuyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor...

Mutluluğa maydanoz!
Salata ve yemekleri lezzetlendiren maydanoz, sağlığa olan faydalarıyla da göz kırpıyor. Antioksidan zengini, bol lifli, A, C ve K vitamini deposu olan maydanoz, kan akışını hızlandırıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini yükseltiyor. Bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Afrodizyak etkisi ile mutluluğun kapılarını açan maydanozun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

atar.
Kalbi güçlendirir.
korur.
Kan şekerini düşürür.
Diş hastalıklarını önler.
Mide bulantısını keser.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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