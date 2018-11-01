Mutluluğa maydanoz!

Salata ve yemekleri lezzetlendiren maydanoz, sağlığa olan faydalarıyla da göz kırpıyor. Antioksidan zengini, bol lifli, A, C ve K vitamini deposu olan maydanoz, kan akışını hızlandırıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini yükseltiyor. Bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Afrodizyak etkisi ile mutluluğun kapılarını açan maydanozun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Ödemi atar.
Kalbi güçlendirir.
Kanserden korur.
Kan şekerini düşürür.
Diş hastalıklarını önler.
Mide bulantısını keser.
Ödemi atar.
Kalbi güçlendirir.
Kanserden korur.
Kan şekerini düşürür.
Diş hastalıklarını önler.
Mide bulantısını keser.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.