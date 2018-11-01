Margarin kalbi tüketir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Öner Özdoğan, kek, kurabiye, kraker, bisküvi, kızartma gibi gıdalar ve margarin gibi katı yağlarda bulunan trans yağların kalp hastalığı riskini artırdığını söylüyor. Bu yağların kolesterolü de yükselttiğine değinen Doç. Dr. Özdoğan, "Öncelikle kötü kolesterolü arttırıp, iyi kolesterolü azaltmaktadır. Bu da damar tıkanıklığına bağlı kalp hastalığına neden olur. Aslında hastalıkların hepsi birbiriyle ilişkilidir. Kalp hastalığı ve diyabet haricinde trans yağlar, astım, alerji ile göğüs, prostat ve bağırsak kanserlerine neden olabilir" bilgisini veriyor.