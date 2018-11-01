A101 1 Kasım aktüel kataloğunun yayınlanması ile birlikte yeni kampanya döneminde müşterilere sunulacak olan indirimli ürünler listesi de belli oldu. Bugünden itibaren satışa başalayan aktüel ürünler listesinde hangi ürünler yer alıyor? 1 Kasım Perşembe gününden itibaren müşterilere hangi indirimli ürünler sunuluyor? Sizler için A101 1 Kasım aktüel ürünler kataloğu listesiniderledik. İşte 1 Kasım A101 aktüel ürünler fiyat listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (1 KASIM 2018)

Vestel servis güvencesi ile satışa sunulan Toshiba 43″ FullHD Smart Led TV 2199 TL. Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 279 TL. Honor Türkiye garantisi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan, bir çok özelliği ile dikkat çeken, Honor 9 Lite Cep Telefonu 1499 TL. HI-LEVEL 16GB Smart Çift Girişli USB Bellek 22,95 TL. Sinbo Türk kahvesi makinesi 29,95 TL.

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