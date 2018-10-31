Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu | 31 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Şans oyunu severlerin merakla beklediği Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kimin kazanacağı merak konusu. İşte herkesin merak ettiği 31 Ekim Sayısal Loto sonuçları...
Sayısal Loto sonuçları 31 Ekim: 45 - 34 - 37 - 29 - 23 - 38
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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