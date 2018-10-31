  • Yaşam
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 23:54
  • Gazete

Migrenin acısını çıkarın!

Migrenin acısını çıkarın!
Dayanılmaz lara neden olan migren hayatı kabusa çeviriyor. Uzmanlar, migren ağrısını azaltan besinleri sıralıyor:

Su: Günde en az 1.5 litre su içmek, migren ağrısını dindirir.
Baharat: Acı biber, tarçın, zencefil gibi baharatlar, migren ağrısını hafifletir.
Yeşil sebze: Ispanak, marul, pırasa ve brokoli ağrıyı keser.
Balık: Migren ağrısını yok eder.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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