Migrenin acısını çıkarın!

Dayanılmaz ağrılara neden olan migren hayatı kabusa çeviriyor. Uzmanlar, migren ağrısını azaltan besinleri sıralıyor:
Su: Günde en az 1.5 litre su içmek, migren ağrısını dindirir.
Baharat: Acı biber, tarçın, zencefil gibi baharatlar, migren ağrısını hafifletir.
Yeşil sebze: Ispanak, marul, pırasa ve brokoli ağrıyı keser.
Balık: Migren ağrısını yok eder.
Su: Günde en az 1.5 litre su içmek, migren ağrısını dindirir.
Baharat: Acı biber, tarçın, zencefil gibi baharatlar, migren ağrısını hafifletir.
Yeşil sebze: Ispanak, marul, pırasa ve brokoli ağrıyı keser.
Balık: Migren ağrısını yok eder.
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