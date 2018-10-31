Küçük dokunuşlar büyük kazançlar

● Az miktarda su ısıtacaksanız ocak yerine elektrikli ısıtıcıları tercih edin.
● Kalorifer peteklerinin duvarla arasına ısı yansıtıcı aliminyum paneller koymak ısının dolaşımı açısından size tasarruf sağlayacaktır.
● Kalorifer peteklerinin duvarla arasına ısı yansıtıcı aliminyum paneller koymak ısının dolaşımı açısından size tasarruf sağlayacaktır.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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