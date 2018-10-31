  • Yaşam
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 01:50
  • Gazete

Küçük dokunuşlar büyük kazançlar

Evde alınacak küçük önlemler, büyük tasarruflar doğuruyor. Paralar cepte kalıyor

Küçük dokunuşlar büyük kazançlar
● Az miktarda su ısıtacaksanız ocak yerine elektrikli ısıtıcıları tercih edin.
● Kalorifer peteklerinin duvarla arasına ısı yansıtıcı aliminyum paneller koymak ısının dolaşımı açısından size tasarruf sağlayacaktır.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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