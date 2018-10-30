  • Yaşam
  • 30.10.2018 14:15
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 14:15

'te otomobil yayaların arasında daldı!

Araban'da karayolunda bir araç, yayaların arasına daldı. Yaşanan da araç sürücüsü yaralanırken, 2 yaya ise hayatını kaybetti.

Otomobil yayaların arasında daldı!

Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesine bağlı Dağdancık kırsal mahallesi durağında meydana geldi. Araban ilçesinden istikametine gitmekte olan S. A. Ö. yönetimindeki 27 RB 445 plakalı otomobil, Araban-Gaziantep karayolu 15. kilometresindeki yol kenarında bulunan meyve ve sebze satışı yapılan çardakta yeşil biber alışverişi yapmak için yolun karşısına geçmeye çalışan şahıslara çarptı.

da, Pazarcık ilçesine bağlı Aşağı Mülk köyünde yaşayan Mine Hösük ile Ayşe Fatma Kopar olay yerinde hayatını kaybetti. Yayalara çarpan otomobil ise takla atarak, devrildi. Kazada yaralanan sürücü S. A. Ö., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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