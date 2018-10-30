A101'de bu hafa indirimli ürünler dikkat çekiyor. Türkiye genelinde 8 bin mağazası ile müşterilerinin karşısına çıkan A101 market aktüel ürünler katalog listesi ile bütün şubelerde geçerli olacak indirimlere imza atıyor. Kasım ayının ilk haftasında müşteriler mağazaya gittiğinde çok hoşnut olacak. Çünkü züccaciyeden elektronik aletlere, mutfak araç gereçlerinden ev eşyalarına, oyuncaklardan temizliğe, giyimden gıdaya bir çok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. İşte A101 1 Kasım aktüel ürünler listesi...

A101 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 1 Kasım 2018 aktüel kataloğunu incelediğimizde yeni A101 kataloğunda da hem kalite hem de uygun fiyatın bir araya geldiğini görüyoruz. Elektronikten tekstile, zücaciyeden mobilyaya bir çok ürünün yer aldığı 1 Kasim A101 aktuel katalogunda en dikkat çeken ürünler elektronik grubunda. Vestel servis güvencesi ile satışa sunulan Toshiba 43″ FullHD Smart Led TV 2199 TL.

A101 1 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ