Petrol isyanı!

İzmir'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan ve kaynağı henüz belirlenemeyen petrol Focalılar'ı isyan ettirdi. Deniz yüzeyini kaplayan petrol, rüzgar ile dalgaların etkisiyle Yeni Foça sahiline kadar ulaştı. Kıyıya da vuran petrol tabakası, kirliliğe neden oldu. Kirliğin kaynağının araştırıldığı ifade edilirken, önceki gece Aliağa Limanı'nda teknik arıza meydana gelen Panama bandıralı tankerin ait olduğu firmaya, petrol sızıntısı olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekiplerince para cezası kesildiği öğrenildi. Ancak Panamalı yetkililer sızıntının kendileriyle ilgisi olmadığını açıkladı. Petrol sızıntısının yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, açıklamalarda bulundu.
NUMUNELER İNCELENİYOR
Foça'da akaryakıt sızıntısı nedeniyle denizde ve sahil şeridinde yaşanan kirliliğin kontrol altına alındığını söyleyen Sebahattin Dökmeci, "Sızıntı ihbarını alır almaz temizlik çalışmalarına başladık. Kirliliğin yoğun olduğu 2 bölüm, bariyerlerle çevrildi. Kaba temizliğin 1-2 gün içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Numuneler incelenecek ve sonra bölgede denize girilip girilmeyeceği konusunda açıklama yapabileceğiz" dedi.
NUMUNELER İNCELENİYOR
Foça'da akaryakıt sızıntısı nedeniyle denizde ve sahil şeridinde yaşanan kirliliğin kontrol altına alındığını söyleyen Sebahattin Dökmeci, "Sızıntı ihbarını alır almaz temizlik çalışmalarına başladık. Kirliliğin yoğun olduğu 2 bölüm, bariyerlerle çevrildi. Kaba temizliğin 1-2 gün içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Numuneler incelenecek ve sonra bölgede denize girilip girilmeyeceği konusunda açıklama yapabileceğiz" dedi.
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