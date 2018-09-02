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Kolon kanseri 50 yaşını bekliyor
Sindirim sistemi, vücudun ikinci beynini oluşturuyor. Mutluluk hormonunun en çok salgılandığı yer olan bağırsakların sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor. Bağırsaklarda oluşan polipler, ilerleyen süreçlerde kansere dönüşebiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Talha Atalay, son dönemde görülme oranı artan bağırsak kanserinde erken tedavinin önemine değiniyor.

GEÇ KALMAYIN...
50'li yaşlardan sonra her 2 yılda bir oskopi yapılmasını öneriyor. Ailesinde olanların, sık ishal şikayeti yaşayanların kontrolleri aksatmamasını söylüyor. "Kolon kanserlerinin yüzde 50'den fazlasının nedeni bağırsak polipleridir. Kolonoskopi ile adenomatöz poliplerin saptanması ve ortadan kaldırılması gerekir. Bu nedenle de kolonoskopi oldukça önemlidir" bilgisini veriyor.
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